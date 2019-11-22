Güney Koreli, gasbedilmek istenirken öldürülmüş

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da bıçaklanan GüneyKoreli JinwookKim'in (41), V.D.(16) tarafından gasbedilmekistenirkenöldürüldüğüortaya çıktı. Olay,salı akşamı, Mevlana HalitMahallesi'nde meydanageldi. 4 ay önce eşi ve 1çocuğu ile Diyarbakır'a yerleşerek,ticaret yapmayabaşlayan, Güney Koreuyruklu JinwookKim, sokakta yürürken,V.D. tarafındangasbedilmek istendi.Kim, kendisini korumakistediği sıradaV.D.'nin bıçaklı saldırısınauğradı. Saldırıda ağıryaralanan Kim, kaldırıldığıhastanede yaşamını yitirdi.Kaçan V.D., dün çıkarıldığımahkemece tutuklandı.