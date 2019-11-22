Güney Koreli, gasbedilmek istenirken öldürülmüş

Diyarbakır'da bıçaklanan Güney
Koreli Jinwook
Kim'in (41), V.D.
(16) tarafından gasbedilmek
istenirken
öldürüldüğü
ortaya çıktı. Olay,
salı akşamı, Mevlana Halit
Mahallesi'nde meydana
geldi. 4 ay önce eşi ve 1
çocuğu ile Diyarbakır'a yerleşerek,
ticaret yapmaya
başlayan, Güney Kore
uyruklu Jinwook
Kim, sokakta yürürken,
V.D. tarafından
gasbedilmek istendi.
Kim, kendisini korumak
istediği sırada
V.D.'nin bıçaklı saldırısına
uğradı. Saldırıda ağır
yaralanan Kim, kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdi.
Kaçan V.D., dün çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.