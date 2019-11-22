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Güney Koreli, gasbedilmek istenirken öldürülmüş

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Güney Koreli, gasbedilmek istenirken öldürülmüş
Diyarbakır'da bıçaklanan Güney Koreli Jinwook Kim'in (41), V.D. (16) tarafından gasbedilmek istenirken öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, salı akşamı, Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce eşi ve 1 çocuğu ile Diyarbakır'a yerleşerek, ticaret yapmaya başlayan, Güney Kore uyruklu Jinwook Kim, sokakta yürürken, V.D. tarafından gasbedilmek istendi. Kim, kendisini korumak istediği sırada V.D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Kim, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan V.D., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Güney Koreli, gasbedilmek istenirken öldürülmüş
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