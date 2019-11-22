İBB’den Kilyos plajını tehdit eden proje

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İSKİ iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisinin yerini almasını istediği Gümüşdere Biyolojik Arıtma Tesisi'ni 2020 yılı yatırım programına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminin 'yeri uygun değil' diyerek son aşamada iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yerine yapmak istediği Gümüşdere Biyolojik Arıtma Tesisi'nin doğal güzelliği ile filmlerde 'çöl' sahnelerinin çevrildiği Kilyos sahili ve sera bahçelerini kapladığı görüldü. Projenin Silahtarağa gibi yeraltına değil yerüstüne yapılması da istenirken doğal güzelliği ile dikkat çeken Kilyos plajı da yok olmaya yüz tutacak. Öte yandan, projenin toplam maliyeti ise 60 milyon TL olarak hesaplandı. Tesis için, 2020 yılında 6 milyon, 2021 ve 2022 yıllarında 25'er milyon, 2023 yılında ise 4 milyon TL'lik yatırım yapılması öngörüldü.