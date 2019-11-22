İstanbul Üsküdar’da kumar oynanan mekâna baskın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin Kısıklı Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi edinildi. Saat 21.00 sularında belirtilen adrese Emniyet güçleri denetim yaptı. İş yerinde yapılan denetimde masalar üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarlardan internet üzerinden tombala oyunu oynadıkları görüldü.

KUMAR OYNANAN YERDE 19 BİLGİSAYARA EL KONULDU

Kumar oynatılan iş yerinde 19 tane dizüstü bilgisayara el konuldu, zabıta ekiplerince bilgisayarlar mühürlendi. İş yerinde sanal tombala oynayan sekiz şahsa idari yaptırım cezası uygulandı. Mekânın sorumlusu olan şüpheli Mehmet Veysi A. Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.