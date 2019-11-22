İstanbul’da ‘kaçak tütün’ operasyonu

Duman-8 uygulaması kapsamında kaçak sigara ve tütün satışının önlenmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar üzerine operasyon düzenlendi.

KADIKÖY'DEKİ 16 İŞ YERİNE OPERASYON

Kadıköy ilçesinde bulunan 16 işyerinde yapılan denetimlerde toplamda; 1400 adet dolu makaron, 18 bin 800 boş makaron, 63 kilo 400 gr açık kıyılmış tütün, 81 paket halinde 3737,5 gr sigara tütünü, 117 paket halinde 18.300 gr nargile tütünü, 88 paket halinde 765 adet puro, 200 gr pipo tütünü, 23 paket kaçak sigara, 29 paket halinde 900 ml elektronik sigara likiti, 40 adet elektronik sigara katı likiti ele geçirildi.

Ayrıca Sancaktepe ilçesinde bulunan 5 işyerinde yapılan denetimlerde toplamda; 70,88 kilo Açık tütün, 44 paket nargile tütünü, 64 adet 200'lük kutular içerisine konmuş vaziyette satıma hazır sarmal sigara, 111 adet şeffaf poşet içerisinde satıma hazır sarmal tütün, 180 adet sarmal vaziyette sigara bulundu.

Konu ile ilgili ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 işyeri Zabıta görevlilerince mühürlenirken yakalanan 11 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.