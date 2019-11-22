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Kadın cinayetine yine iyi hal indirimi

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Kadın cinayetine yine iyi hal indirimi
İstanbul Bağcılar'da geçen yıl kendisinden ayrılmak isteyen 25 yıllık eşi Meral Topçu'yu (45) ikna edemediği gerekçesiyle silahla öldüren 48 yaşındaki Hakkı Topçu'ya iyi hal indirimi verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını sanığın pişman olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çeviren mahkeme, Topçu'nun suçu tasarlayarak işlemediğini belirtti. Hakkı Topçu, güvenlik kamerasına göre yanına gittiği eşini 8 saniyede vurmuştu. Müşteki avukatı Muammer Küçük olayda tasarlamanın çok açık olduğunu belirterek karara itiraz edeceğini söyledi.
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Kadın cinayetine yine iyi hal indirimi
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