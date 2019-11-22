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‘Kedilerimi öldürdü’ şikayetine gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019
‘Kedilerimi öldürdü’ şikayetine gözaltı
Kuaför Ayşegül Bahar'ın, dört kedisini öldürdüğünü iddia ettiği eski sevgilisi Cihan Y. gözaltına alındı. 35 yaşındaki kuaför Ayşegül Bahar geçtiğimiz gün polise gidip, evinde beslediği beş kediden 4'ünü öldürdüğünü iddia ederek eski erkek arkadaşı Cihan Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Şikayet üzerine polis, Cihan Y.'yi dün Alibeyköy'deki adresinde gözaltına aldı. Şüpheli Cihan Y. emniyetteki ifadesinde "Tartışma yaşadığımız zamanlarda kedileri üzerime fırlatıyordu. En fazla kedilerine tekme atmışımdır" dedi. Cihan Y.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
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‘Kedilerimi öldürdü’ şikayetine gözaltı
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