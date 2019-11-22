Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Kasım sonu itibari ile mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, gerek öğle gerekse iş çıkışı saatlerinde plan yapacak olan vatandaşlar için bu durum önem arz ediyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekerken; İstanbul için saat uyarısı da yaptı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 KASIM

Haberimizin detaylarından, 22 Kasım 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.