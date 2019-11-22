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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayının sonlarına gelinirken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı. Öyle ki, gerek sabah gerekse akşam saatlerinde etkisini hissettiren soğuklar neticesinde, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; Batı bölgelerinde İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışlara dikkat çekti. MGM, İstanbul için saat uyarısı da verirken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:56
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak

Sağanak yağışlar geliyor! Genel Müdürlüğü, yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Kasım sonu itibari ile mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, gerek öğle gerekse iş çıkışı saatlerinde plan yapacak olan vatandaşlar için bu durum önem arz ediyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, aralarında 'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekerken; İstanbul için saat uyarısı da yaptı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 KASIM

Haberimizin detaylarından, 22 Kasım 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
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