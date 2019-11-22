Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu vizyonda! Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?

Yapıca ufak tefek, fakat fiziğine rağmen çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak adlandırılan Naim Süleymanoğlu ile ilgili merak edilen pek çok soru bulunuyor. "Naim Süleymanoğlu aslen nereli?", "Kaç yaşında öldü?" gibi sorular bunların başında geliyor. 22 Kasım itibarıyla vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ile milyonların daha yakından tanıma fırsatı bulacağı efsane sporcunun hayatına ilişkin satır başlarını paylaşıp filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck kimdir sorusunu yanıtladık.

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin fragmanı

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ VİZYONDA

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor.

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynayacak.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 yılında; Mestanlı, Kırcaali'de doğdu. Bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisidir. Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü'dür.

Kariyeri

Haltere 1977'de, henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır.1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983 - 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

Başarıları

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

1988 Seul Olimpiyatlarında 60 kg'de silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiye'ye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğan Van Eck, 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü. 2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.