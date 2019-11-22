Nakil beklerken "kalp kardeşi" oldular

Karabağlar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hamza Aras, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. Aras, 2017 yılında kalp nakli listesine alındı.

Hayatını o tarihten itibaren 3,5 kilogram ağırlığındaki yapay kalp cihazıyla sürdürmeye başlayan Aras, hastaneye gittiği kontroller sırasında kendisi gibi nakil bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdürmek zorunda kalan hastalarla arkadaş oldu.

Bazı hastalar ve ailelerinin nakil beklerken yaşadıkları moral bozukluğundan çok etkilenen Aras, onlarla her an yazışıp moral vermek için "Kalp Kardeşim" adını verdiği bir WhatsApp grubu kurdu.

Kısa sürede aynı hastanede tedavi görüp kalp nakli bekleyen hastaların katıldığı grupta hastalar, tedavi sürecinde yaşadıklarının yanı sıra sosyal etkinlik için de haberleşip bir araya gelmeye başladı.

Hastane dışında da dostluklarını geliştiren grup üyeleri, ev gezmeleri, piknik ve gezi gibi etkinlikler düzenlemeye başladı.

"KARDEŞ GİBİ OLDUK"

Grubun kurucusu Hamza Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte uzun süre gazetecilik yaptığını, 2015'te kalp rahatsızlığı baş gösterince mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Grubu kururken kısa sürede bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini belirten Aras, "Nakil olmayı beklerken moral çok önemli. Kurduğumuz grup vasıtasıyla biz hastalar ve aileleri artık kardeş gibi olduk. Grubumuzun ismini onun için 'Kalp Kardeşim' olarak belirledim. Sevinçlerimizi üzüntülerimizi hep o grup aracılığıyla paylaşıyoruz. Programlar yapıyoruz. Haftanın 3 günü ev toplantıları ya da dışarıda buluşup, birbirimize moral verip, nakil olacağımız günü bekliyoruz. İleride bu grubu derneğe dönüştürmeyi istiyoruz." dedi.

Aras, okullara giderek organ naklinin önemini öğrencilere anlattıklarını da belirtti.

Kadavradan bir arkadaşları için uygun kalbin bulunup ameliyatın başladığı bilgisi kendisine ulaşınca saat kaç olursa olsun gruptan arkadaşlarıyla paylaştığını anlatan Aras, şunları kaydetti:

"İşte bizim en mutlu olduğumuz anlar o zaman oluyor. Tüm arkadaşlarımız çok seviniyor. Normal zamanlarda ise yaşadıkları sorunları ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Grubumuz kurulduğundan bu yana 15 arkadaşımız kalp nakli olup sağlığına kavuştu. Hala onlarla görüşmeye devam ediyoruz. Onlar nakil bekleyen hastalarımıza ümit oluyorlar. Türkiye'de kalp nakli sayısı bağış oranının azlığından dolayı çok az. Ben insanların bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum."

"ARKADAŞIMIZA NAKİL YAPILINCA DÜNYALAR BİZİM OLUYOR"

Fatih Baysal ise tedavisi nedeniyle eşiyle 3 yıl önce Adana'dan İzmir'e geldiğini, yaşamını yapay kalp destek cihasıyla sürdürdüğünü söyledi.

Aras'ın kurduğu grup sayesinde hayata eskisine göre daha olumlu bakmaya başladığını anlatan Baysal, "Burada hem biz hem de ailelerimiz aynı sıkıntıları yaşadığımız için her şeyimizi paylaşıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Yapay kalp cihazıyla yaşamak çok zor. Her şeye rağmen hayata tutunmaya ve hayattan zevk almaya çalışıyoruz. Gruptan bir arkadaşımızın nakil olduğu bilgisine ulaştığımızda dünyalar bizim oluyor. Kendimiz nakil olmuş gibi seviniyoruz." şeklinde konuştu.

Nakil olup memleketine dönmeyi çok istediğini anlatan Baysal, şunları kaydetti:

"Biz bir şekilde birilerine bağımlı olarak yaşayan hastalarız. Ben en çok özgürce dolaşmayı ve banyo yapmayı özledim. Kalp nakli bekleyen hastalar için bir dakika bile çok önemli. Hastaneden gelen bir telefon bizim için ayrı bir heyecan oluyor. Mesela bir gece hastaneden beni aradılar, eşim de uyandı. Bana uygun kalbin bulunduğunu düşündüm ve çok mutlu oldum. Arayan kişi hastanede tedavi gören bir hastanın kan ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de nakil olup, sağlığıma kavuşmak istiyorum."

Recayi Naçar da 4 yıldır nakil beklediğini, kurulan grup sayesinde daha nakil olmadan nakil bekleyen tüm hastalarla kalp kardeşi olduğunu dile getirdi.