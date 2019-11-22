Öğretmenler Günü 2019 ne zaman? Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak?

Öğretmenler Günü ne zaman? Sorusu, öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün tarihini merak eden vatandaşlar, ayın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulamalarını yoğunlaştırdı. 2019 Öğretmenler Günü için veliler ve öğrenciler hummmalı bir çalışma içerisine girdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün 24 Kasım 1928'dir. Öğrenciler ve veliler her sene olduğu gibi bu senede sürpriz hediyelerle bu anlam dolu günde öğretmenlerinin günlerini kutlayacak. Peki 2019 Öğretmenler Günü ne zaman? Hangi gün kutlanacak?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ülkemizde milyonlarca öğrenci kendilerini eğiten ve öğreten öğretmenleri için bu özel günü onlar için anlamlı kılmaya çalışacak. 2019 yılının Öğretmenler Günü'ne çok az bir zaman kaldı. Haberimizde, 2019 Öğretmenler Günü tarihine ve merak edilenlere erişebilirsiniz.