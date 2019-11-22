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Şahgaga nedir, nerelerde yaşar? ile tanınan gerçek mi? İşte tüm merak edilenleri

İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından kaleme alınan serisinin özellikle Azkaban Tutsağı bölümünde öne çıkan ve Hagrid karakterinin kulübesinde bulunan ilginç bir kuş türü olan ’nın ’da bulunduğu iddiası damgasını vurdu. Durum böyle olunca bu ilginç kuş türüyle ilgili bilgileri merak eden vatandaşlar arama motorlarında Şahgaga nedir, Hipogrif gerçek mi? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Şahgaga nedir, Hipogrif gerçek mi? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:37
Şahgaga nedir, nerelerde yaşar? Harry Potter ile tanınan Hipogrif Şahgaga gerçek mi? İşte tüm merak edilenleri

Bir dönemin çok sevilen roman serisi Harry Potter'dan bilinen ve özellikle Azkaban Tutsağı'nda öne çıkan bir kuş türünün Ankara'da bulunduğuna ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyaya damgasını vuran bu iddianın ardından konuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Şahgaga nedir, Hipogrif gerçek mi? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şahgaga nedir, Hipogrif gerçek mi? İşte detaylar…

ŞAHGAGA NEDİR? HİPOGRİF ŞAHGAGA GERÇEK Mİ?

Harry Potter serisinden tanınan kuş türü Hipogrif Şahgaga ile merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Şahgaga nedir, nerelerde yaşar? Harry Potter ile tanınan Hipogrif Şahgaga gerçek mi? İşte tüm merak edilenleri
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