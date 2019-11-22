Saplantılı katil komşu hakkında son dakika haber: "Alnıma silahı dayadı düşünmeden ateşledi"

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan korkunç olay ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında çalışan Muzaffer Canpolat (53) 7 yıl önce eşinden ayrıldı. Eşi ve 3 çocuğu Hollanda'da yaşayan Canpolat, 20 yıldır oturduğu apartmandaki karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın kendisinden 28 yaş küçük kızı Şeyma Sarı'yı (25) takip etmeye başladı. Şeyma Sarı'yı takip ettiği için ailesi tarafından uyarılan ve genç kıza platonik aşk besleyen Canpolat, 27 Haziran'da ailenin kapısının önünde beklemeye başladı.

Daha sonra yaşananlar ise tam anlamıyla dehşet!