Savcı o sese kulak verdi, 6 sanığa müebbet istedi

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Sabah'ıngündeme getirdiği Berkay İşlev cinayetine ilişkin davada 6 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis istendi. İstanbul Beyoğlu'nda 3 yıl önce iki grup arasındaki sokak çatışmasının ortasında kalan 16 yaşındaki Berkay İşlev hayatını kaybetmiş, teyzesinin oğlu Serkan Özakoğlu ise sakat kalmıştı. Olay sırasında sokakta olan elektrikçi Ramazan Çelik de yaşamını yitirmişti. İkinci kez görülen davada, dün cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Adem Gerekli, Adem Karagöz, Çağatay Hız, Ercan Çirik, İsmail Dayar ve Ramazan Karagöz'ün Berkay İşlev ve Ramazan Çelik'i "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Bu sanıkların olayda yaralanan 6 kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrıca 54 yıldan 90 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi