Son dakika haberi: Esra Erol canlı yayında tüm gerçekler ortaya çıktı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

Son dakika olayında Ramazan B.'nin kendi ihtiyaçlarını yerine getirmediğini iddia eden ve bu nedenle ondan boşanmak isteyen Melahat B. Esra Erol programına katılmıştı. 4 ve 2 yaşlarındaki çocuklarına yapılan DNA testi sonucu bütün stüdyoyu şaşkına çevirdi. Canlı yayında Esra Erol'un sonucu açıklamasının ardından gerçekleri öğrenen Ramazan B. Stüdyoyu ağlayarak terk etti. İşte Esra Erol programının canlı yayınında yaşanan son dakika haberinin diğer detayları…

ESRA EROL STÜDYOSU ŞOKE OLDU!

Konya'da yaşayan Ramazan-Melahat B. çifti 6 yıllık evliliklerinde 2 çocuk dünyaya getirdi. Programa başvuran Melahat B. eşinin kendisiyle ve çocuklarla ilgilenmediğini, eve maddi yardımda bulunmadığını ve kötü koktuğunu söyleyerek milyonların gözü önünde kocası Ramazan B.'ye sitem etmişti.