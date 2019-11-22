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haberi: canlı yayında tüm gerçekler ortaya çıktı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

programında yaşanan olayı herkesi şoke etti. Konya'da yaşayan ve 6 yıldır evli olan Melahat B., eşinin kendinin ve iki çocuklarının ihtiyaçlarını yerine getirmediğinden dolayı ayrılmak istediğini söyleyerek Esra Erol canlı yayınına katılmıştı. Olayı inceleyen Esra Erol ekibi ortada bir gariplik olduğunu fark ederek aileden izin aldı ve iki çocuğa da DNA testi yapılması kararı verildi. DNA testinin sonucu milyonların gözü önünde açıklandı ve tüm gerçekler ortaya çıktı. DNA sonucunu öğrenen Ramazan B. Gözyaşlarına hakim olamayarak stüdyoyu terk etti. İşte bugün canlı yayında yaşanan son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 22:26
Son dakika haberi: Esra Erol canlı yayında tüm gerçekler ortaya çıktı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

olayında Ramazan B.'nin kendi ihtiyaçlarını yerine getirmediğini iddia eden ve bu nedenle ondan boşanmak isteyen Melahat B. programına katılmıştı. 4 ve 2 yaşlarındaki çocuklarına yapılan DNA testi sonucu bütün stüdyoyu şaşkına çevirdi. Canlı yayında Esra Erol'un sonucu açıklamasının ardından gerçekleri öğrenen Ramazan B. Stüdyoyu ağlayarak terk etti. İşte Esra Erol programının canlı yayınında yaşanan son dakika haberinin diğer detayları…

ESRA EROL STÜDYOSU ŞOKE OLDU!

Konya'da yaşayan Ramazan-Melahat B. çifti 6 yıllık evliliklerinde 2 çocuk dünyaya getirdi. Programa başvuran Melahat B. eşinin kendisiyle ve çocuklarla ilgilenmediğini, eve maddi yardımda bulunmadığını ve kötü koktuğunu söyleyerek milyonların gözü önünde kocası Ramazan B.'ye sitem etmişti.

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Son dakika haberi: Esra Erol canlı yayında tüm gerçekler ortaya çıktı! Türkiye bu olayı konuşuyor...
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