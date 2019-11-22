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Son Dakika haberi: 'da korkutan ! Peş peşe sarsıntılar sürüyor... ve son depremler listesi...

ve Afet ve tarafından sürekli olarak güncellenen son depremler listesi verilerine göre 'da korkutan bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydanagelen depremin ardından çevre illerde de hissedilen sarsıntılar vatandaşlarda paniğe sebep olurken, depremin ardından peş peşe sarsıntılar sürüyor. İşte son dakika depremine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 19:02
Son Dakika haberi: Yalova'da korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar sürüyor... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli olarak güncellenerek güncel depremlere ilişkin tüm bilgileri kamuoyuna sunan son depremler listesi verilerine göre Yalova'da son dakika depremi meydana geldi. Son depremler listesi verilerine göre yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde de sarsıntıların hissedilmesiyle vatandaşlar panik yaşadı. Depremin ardından artçı sarsıntılar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar;

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Son Dakika haberi: Yalova'da korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar sürüyor... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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