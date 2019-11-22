Son Dakika haberi: Yalova'da korkutan deprem! Peş peşe sarsıntılar sürüyor... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli olarak güncellenerek güncel depremlere ilişkin tüm bilgileri kamuoyuna sunan son depremler listesi verilerine göre Yalova'da son dakika depremi meydana geldi. Son depremler listesi verilerine göre yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde de sarsıntıların hissedilmesiyle vatandaşlar panik yaşadı. Depremin ardından artçı sarsıntılar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar;