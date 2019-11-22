Steam indirimleri ne zaman? Steam sonbahar ve kış indirimleri hangi tarihte olacak? İşte detaylar…

Küresel çapta pek çok video oyunu ile bilgisayar yazılımını online olarak kullanıcıların alımına sunan Steam platformunun artık geleneksel hale gelmiş indirimleri oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Oyuncular arama motorlarında indirimlere ilişkin Steam indirimleri ne zaman, sonbahar ve kış indirimleri hangi tarihte olacak? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. En popüler oyunların indirime gireceği etkinlikte hangi oyunun fiyatlarının ne kadar düşeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Steam indirimleri ne zaman, sonbahar ve kış indirimleri hangi tarihte olacak? İşte merak edilen o tarihler…

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? STEAM SONBAHAR VE KIŞ İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE OLACAK?

Steam sonbahar ve kış indirimlerine ilişkin tarihleri ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;