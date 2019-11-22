UPS Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi ve Pazar açık mı? 2019 UPS kargo çalışma saatleri

Taşımacılık konusunda ülkemizde de faaliyet gösteren öncü firmalardan olan UPS Kargo, gerek hızı gerekse ulaşım ağı ile vatandaşların tercih ettiği firmalardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 1988 yılında Türkiye pazarına giren taşımacılık firmasının dünyanın çeşitli yerlerinde yüzlerce, ülkemizde ise 260'tan fazla şube ve yetkili servis sağlayıcısı bulunmaktadır.

1907 yılında 19 yaşında bir girişimci olan Jim Casey, Amerika'nın Seattle şehrinde arkadaşından 100 dolar borç alarak American Messenger Company'i (Amerikan Kurye Şirketi) kurdu. Teslimatları yaya olarak veya bisikletle yapan Casey, 1919 yılında şirketi genişleterek Seattle sınırlarının dışına çıkmış ve şirkete şu anki ismi olan United Parcel Service (Birleşik Paket Hizmeti) adını vermiştir.



Zaman içinde Amerika'daki diğer eyaletlerde ve ardından diğer kıtalarda da hizmet vermeye başlayan UPS, dünyanın en büyük paket teslimat şirketi olmayı başarmış, özel taşıma ve lojistik hizmetlerinde küresel bir lider olmuştur. Avrupa pazarına ilk olarak 1976 yılında giren UPS, o günden bu yana uluslararası gücü ve yüksek kalite standartları ile yerel uzmanlığını her pazarda birleştirerek kapsamlı Avrupa hizmet portföyünü geliştirmiştir.

UPS Express olarak da hizmet vermekte olan bu kargo firması, evine, iş yerine veya daha farklı çeşitli lokasyonlar için paket, ürün bekleyen vatandaşlar ile ürün, paket gönderimi yapmak isteyen yurttaşlar tarafından tercih edilmektedir.

UPS KARGO ŞUBESİ MESAİ SAATLERİ

Bu doğrultuda, buralardan çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından UPS Kargo çalışma saatleri yanıtı merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

UPS Kargo, hafta içi beş gün boyunca 08.30'da açılmaktadır. Öğle arası saatleri ise 12.00 - 13.00 ile 13.00 – 14.00 arasında farklılık göstermekle beraber, şubeler kapalı kalmamaktadır.

SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle arası şubeler kapalı kalmadan devam eden mesai, akşam kapanış saati olarak 18.00'e kadar sürer; ancak bu durum şubeler özelinde farklılık gösterebilir.

HAFTA SONU VE BAYRAMDA AÇIK MI?

UPS Kargo şubeleri hafta sonu sadece Cumartesi günü çalışmaktadır. Bunun yanında, bayram ve resmi tatil günlerinde de şubeler faaliyet göstermez. Bu yönde, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda UPS Kargo şubelerini açık bulamazsınız.

UPS KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo şubeleri hafta içi ile benzer şekilde hafta sonu da sabah 09.00'da açılırken hafta sonu mesaisi daha erken olarak 15.00'de sona ermektedir. Bu durum şubelere ve yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

UPS KARGO İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

UPS Kargo Merkez Binası, Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. UPS Plaza No:87 34015 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

UPS Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0850 255 00 66, Kurye Rezervasyon numarası: 0850 255 00 66, WhatsApp Gönderi Hattı: 0530 524 93 33