Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yaşlı kadını dolandırırken yakalanan şüpheli tutuklandı

Yaşlı kadını dolandırırken yakalanan şüpheli tutuklandı

'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını 20 bin TL dolandırmak isterken suç üstü yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:14
Yaşlı kadını dolandırırken yakalanan şüpheli tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşlı bir kadını arayarak kendini polis olarak tanıtan şahıs, yürütülen terör operasyonuna isminin karıştığını söyleyerek korku ve panik oluşturup para istedi. Bu sırada yaşlı kadının bir yakını olayı fark edip, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri zaman kaybetmeden harekete geçerek şüphelinin parayı teslim alacağı yeri tespit etti. Buluşma yerine gelen şüpheli H.B., yaşlı kadından 20 bin TL'yi teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan emniyette ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı kadını dolandırırken yakalanan şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN