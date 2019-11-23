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Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1 ? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.11.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 22:31
1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?

A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?
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