Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1 Karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?

A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..