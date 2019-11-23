2 katilden 2 korkunç savunma

Mersin'de, bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülerek yakılan Özgecan Aslan'ın kuzeni bankacı Cemile Ertürkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle ayrılmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından, "Sana sürprizim var" diyerek gözlerini kapattırdıktan sonra, maket bıçağıyla boğazını keserek öldürüldü.







TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Cesedi de parçalayan zanlı kocanın ilk duruşmadaki ifadesinde, "Boğazını kestikten sonra, başında ölmesini bekledim. Sonra da parçaladım" diye konuştu. Cinayeti haksız tahrik altında işlediğini öne süren zanlı, tahliyesini talep etti.







'AZRAİL' DİYE KAYITLI

İzmir Buca'da yaşayan Dilan Tutucu da (18), geçen 20 Nisan günü, telefon defterinde "Azrail" olarak kaydettiği eski Ahmet Yaman tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Zanlı savunmasında, "Telefonunda fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartıştık. Beni mecbur bıraktı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU