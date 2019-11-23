Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 2 katilden 2 korkunç savunma

2 katilden 2 korkunç savunma

’de, maket bıçağıyla eşinin boğazını kesen , “Ölmesi için bekledim” derken, ’de eşini başından vuran ise “Beni mecbur bıraktı” diye konuştu

BEKİR COŞKUN Yaşam
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
SABAH Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019
2 katilden 2 korkunç savunma

Mersin'de, bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülerek yakılan Özgecan Aslan'ın kuzeni bankacı Cemile Ertürkoğlu, gördüğü şiddet nedeniyle ayrılmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu tarafından, "Sana sürprizim var" diyerek gözlerini kapattırdıktan sonra, maket bıçağıyla boğazını keserek öldürüldü.



TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Cesedi de parçalayan zanlı kocanın ilk duruşmadaki ifadesinde, "Boğazını kestikten sonra, başında ölmesini bekledim. Sonra da parçaladım" diye konuştu. Cinayeti haksız tahrik altında işlediğini öne süren zanlı, tahliyesini talep etti.



'AZRAİL' DİYE KAYITLI
İzmir Buca'da yaşayan Dilan Tutucu da (18), geçen 20 Nisan günü, telefon defterinde "Azrail" olarak kaydettiği eski Ahmet Yaman tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Zanlı savunmasında, "Telefonunda fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartıştık. Beni mecbur bıraktı" dedi.

Son Dakika Haberi: İşkence edip öldürdüler! Pizza söyleyip hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 katilden 2 korkunç savunma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN