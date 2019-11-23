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23 Kasım 2019 sonuçları açıklandı! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama!

MPİ Loto çekilişini merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir ilgiyle yakından takip ediyor. oyununun 1273. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 807 bin 792 lira tutarındaki ikramiye devretti. Peki, 23 Kasım Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, MPİ ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemleri ve en çok çıkan numaralara ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 23:08
23 Kasım 2019 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 23 Kasım 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de...

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto 23 Kasım çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve 21.20'ye doğru açıklandı.

İşte, bu akşamki çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika detayları...

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23 Kasım 2019 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama!
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