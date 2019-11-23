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ürünler kataloğu bu hafta %30 indirimle geliyor! itibaren dev indirim!

Her Perşembe raflarını yenileyerek ürünler listesini yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle bugün vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tane olmayı başaran firmanın, 81 ilde 6 binden fazla marketi bulunuyor. Peki, listesinde bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin tarihli A101 yayınlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak sizler için bu haberi hazırladık…

Giriş Tarihi: 24.11.2019 00:18 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 00:24
A101 Aktüel ürünler kataloğu bu hafta %30 indirimle geliyor! A101 Aktüel ürünler 28 Kasım itibaren dev indirim!

A101 Aktüel ürünler kataloğu büyük indirim başladı. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerine hem ucuz hem de kaliteli ürünler sunan market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Perşembe günü itibariyle A101 Aktüel ürünler yenilenerek müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle teknolojik aletlerde yer alan indirimler müşterilerin dikkatini çekiyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte o dev indirim…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA %30 İNDİRİMLİ!

Katalogda 2 yıl garantili Samsung Mikrodalga Fırın 399 TL'den, HITACHI Şarjlı Matkap 699 TL'den, Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL'den, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV 1999 TL'den satılıyor.

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A101 Aktüel ürünler kataloğu bu hafta %30 indirimle geliyor! A101 Aktüel ürünler 28 Kasım itibaren dev indirim!
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