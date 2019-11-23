A101 Aktüel ürünler kataloğu bu hafta %30 indirimle geliyor! A101 Aktüel ürünler 28 Kasım itibaren dev indirim!

A101 Aktüel ürünler kataloğu büyük indirim başladı. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerine hem ucuz hem de kaliteli ürünler sunan market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Perşembe günü itibariyle A101 Aktüel ürünler yenilenerek müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle teknolojik aletlerde yer alan indirimler müşterilerin dikkatini çekiyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte o dev indirim…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA %30 İNDİRİMLİ!

Katalogda 2 yıl garantili Samsung Mikrodalga Fırın 399 TL'den, HITACHI Şarjlı Matkap 699 TL'den, Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL'den, HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV 1999 TL'den satılıyor.