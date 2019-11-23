Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Analı kızlı, babalı oğullu arazi çetesine "Akbaba" operasyonu

Analı kızlı, babalı oğullu arazi çetesine "" operasyonu

Adana'da arazilere zorla el koyup, sahte evrakla kredi çektikleri öne sürülen, aralarında bir mahalle muhtarı, baba-oğul, anne-kızın da bulunduğu 18 kişi polisin gerçekleştirdiği "" operasyonuyla gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 10:58
Analı kızlı, babalı oğullu arazi çetesine Akbaba operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Karataş ve Yüreğir ilçelerinde çiftçilerin arazilerine zorla el koyup onların adına sahte evraklar düzenleyerek yaklaşık 3 milyon lira kredi çektiği öne sürülen bir organize suç örgütünün olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren takip sonucunda iddiaya göre Adıyaman'dan gelen K. ailesinin Karataş ilçesinin bir mahalle muhtarının da yardımıyla aralarında ikisinin de öldüğü 74 vatandaşın 65 parsel araziyi zorla sahiplendiği belirlendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Analı kızlı, babalı oğullu arazi çetesine "Akbaba" operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN