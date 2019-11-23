Analı kızlı, babalı oğullu arazi çetesine "Akbaba" operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Karataş ve Yüreğir ilçelerinde çiftçilerin arazilerine zorla el koyup onların adına sahte evraklar düzenleyerek yaklaşık 3 milyon lira kredi çektiği öne sürülen bir organize suç örgütünün olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren takip sonucunda iddiaya göre Adıyaman'dan gelen K. ailesinin Karataş ilçesinin bir mahalle muhtarının da yardımıyla aralarında ikisinin de öldüğü 74 vatandaşın 65 parsel araziyi zorla sahiplendiği belirlendi.



