Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Arkadaşını öldüren sanık için 3'üncü kez ceza ehliyet raporu istendi

öldüren sanık için 3'üncü kez ceza ehliyet raporu istendi

Bursa’da eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle çocukluk arkadaşı Ömer Sabak’ı (28) pompalı tüfek ile sokak ortasında öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Murat Kanşıray'a (26) ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için 3'üncü kez rapor alınacak. Mahkeme, İstanbul Gözlem İhtisas Dairesi’nce 'ceza ehliyeti olmadığı', Adli Tıp Kurumu'nca 'ceza ehliyeti olduğu' yönünde 2 ayrı rapor verilen sanığa, üst kuruldan rapor alınmasına karar verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 10:30
Arkadaşını öldüren sanık için 3'üncü kez ceza ehliyet raporu istendi

Olay, 2017 yılı Temmuz ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Murat Kanşıray, mahallededen çocukluk arkadaşı olan Ömer Sabak ile eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Bu olaydan kısa süre sonra kahvehanede karşılaşan Sabak ve Kanşıray arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine gitmek isteyen Ömer Sabak'a, Murat Kansıray, internet üzerinden 650 liraya satın aldığı pompalı av tüfeğini otomobilinin bagajından çıkarıp ateş etti. Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobiliyle kaçmak isteyen Murat Kanşıray, ihbar üzerine harekete geçen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kanşıray, tutuklanarak cezaevine konuldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşını öldüren sanık için 3'üncü kez ceza ehliyet raporu istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN