Arkadaşını öldüren sanık için 3'üncü kez ceza ehliyet raporu istendi

Olay, 2017 yılı Temmuz ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Murat Kanşıray, mahallededen çocukluk arkadaşı olan Ömer Sabak ile eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Bu olaydan kısa süre sonra kahvehanede karşılaşan Sabak ve Kanşıray arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine gitmek isteyen Ömer Sabak'a, Murat Kansıray, internet üzerinden 650 liraya satın aldığı pompalı av tüfeğini otomobilinin bagajından çıkarıp ateş etti. Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobiliyle kaçmak isteyen Murat Kanşıray, ihbar üzerine harekete geçen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kanşıray, tutuklanarak cezaevine konuldu.