Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

polisi il genelinde Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. Adli makamlara çıkarılan uyuşturucu tacirlerinden 2'si tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019 10:12
Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit ve Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 3 kişi yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 6,45 gram esrar maddesi, 2,50 gram skunk maddesi, 24,47 gram kenevir tohumu ve 1,14 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN