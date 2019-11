Dolandırdıkları paraya göz koydu kendini sahte polislere kaçırttı

stanbul'da

telefon dolandırıcılığı çetesi, İsmail Ü.'yü arayarak tuzağa düşürdü ve bankadan 90 bin lira kredi çektirdi. Çete üyesi Can Ş. parayı suç ortağı Berk E.'nin hesabına yatırttı. Bankadan parayı çeken çete üyelerinden Berk E. çıkışta iki kişi tarafından beyaz bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Can Ş. ve diğer çete üyesi aracın peşinden koştuysa da yakalayamadı. Vatandaşların kaçırma olayını ihbar etmesi üzerine harekete geçen polis aracın plakasını tespit etti. Yapılan soruşturmada Berk E.'nin parayı diğer çete üyeleri ile paylaşmamak için iki arkadaşıyla anlaştığı "Beni polisiz diyerek araca bindirin" diyerek düzmece kaçırılma olayını planladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken Berk E. ve Can Ş. tutuklandı. Kurmaca gözaltıyı yapan kişi ise serbest bırakıldı.