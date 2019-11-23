Enerji kimlik belgesi nedir, nasıl alınır? EKB Enerji kimlik belgesi başvurusu için son günler!

Yeni yıla girmeden önce bina sahiplerine ve yöneticilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmış olan Enerji Kimlik belgesi 2019 yılının son aylarını yaşadığımız bu günlerde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise internet üzerinden Enerji kimlik belgesi nedir, nasıl alınır? Şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Peki, enerji kimlik belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Binalar için düzenlenen, bina genelinde; ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su vb. enerji sistemlerinin yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir.

Her bir enerji sisteminin (ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su vb.), ilgili standartlarla, konfor şartlarından ödün vermeden, uygun hesaplamalar sonucunda, asgari olarak enerji tüketim değeri ortaya çıkar ve bu değere göre enerji performans sınıfları belirlenir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bina toplamında daire sayısı ya da metrekare arttıkça kişi/metrekare başına düşen Enerji Kimlik Belgesi fiyatı azalır.

EKB olmayan binaların 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılmayacak. Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması zorunlu hale getirilen söz konusu belgede, binaların enerji sınıfı A,B,C,D,E,F,G olarak gösteriliyor. Söz konusu belgenin on yıl geçerliliği bulunuyor..

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, kullanım süresi olarak iki yıldan az olan binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.

Ayrıca münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait binalar EKB almayacak.

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.