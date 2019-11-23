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Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.11.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 21:49
Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir?

A) Ilıklık

B) Soğukluk

C) Usturalık

D) Köpüklük

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Hangisi hamamların bölümlerine verilen ad değildir?
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