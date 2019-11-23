Havada hayat kurtaran dönüş

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan Elizabeth ve Andrew Hopkins çifti emekli ikramiyelerini alınca tatil hayallerini gerçeğe dönüştürmek istedi. Cape Town'a gitmek için İrlanda'dan yola çıktılar. İstanbul aktarmalı uçuşları sırasında Elizabeth Hopkins, sancılandı. Kaptan pilot uçağın rotasını İstanbul Havalimanı'na doğru geri çevirip acil iniş yaptı. Yaşlı kadına, Liv Hospital'da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar müdahale etti. Kadının safra kesesinde tespit edilen 3 taş laparoskopik operasyonla alındı.