Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Havada hayat kurtaran dönüş

Havada hayat kurtaran dönüş

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Havada hayat kurtaran dönüş
İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan Elizabeth ve Andrew Hopkins çifti emekli ikramiyelerini alınca tatil hayallerini gerçeğe dönüştürmek istedi. Cape Town'a gitmek için İrlanda'dan yola çıktılar. İstanbul aktarmalı uçuşları sırasında Elizabeth Hopkins, sancılandı. Kaptan pilot uçağın rotasını İstanbul Havalimanı'na doğru geri çevirip acil iniş yaptı. Yaşlı kadına, Liv Hospital'da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar müdahale etti. Kadının safra kesesinde tespit edilen 3 taş laparoskopik operasyonla alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Havada hayat kurtaran dönüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN