İSPARK değnekçisinin rahatlığı şoke etti! Akşamları ortaya çıkıyorlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları, günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren "değnekçi" diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor.

İSPARK DEĞNEKÇİLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

O değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi. Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.