Kadın tuzağıyla şantaj yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 13 Kasım Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında İstanbul Ümraniye'ye bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre; 42 yaşındaki M.Ş., tanıştığı bir kadınla Ümraniye'de kiraladıkları günlük kiralık daireye gitti. İddialara göre kadın dairenin kapısını açık bıraktı. Kıs bir süre sonra söz konusu adrese gelen iki kişiden biri "Sen benim nişanlıma tecavüz ediyorsun" diyerek M.Ş.'ye saldırdı. M.Ş., eve giren kişi tarafından darp edildi. Zorla çıplak fotoğrafları çekilen M.Ş.'ye 35 bin lira değerinde senet imzalatan iki kişi, M.Ş.'nin yedi bin 400 lirasını da gasp etti.

Kadın tuzağıyla şantaj yapan çete çökertildi



ŞANTAJLA TEHDİT EDİP PARA İSTEDİLER



M.Ş. olayın ardından polise başvurdu. Kendisine zorla senet imzalatan kişilerin kendisini ve eşini tehdit ettiklerini, para istediklerini ve kendisiyle Ümraniye Dudullu Meydanı'nda buluşmak istediklerini söylediklerini ifade etti. Soruşturma açarak inceleme başlatan İstanbul Polisi buluşma noktasında tertibat aldı. Mağdur M.Ş.'ye zorla senet imzalatan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve çete oldukları belirlendi. Olay yerine gelen Barış B. (32), Yusuf S. (27), Emine B. (22) ve Zübeyde S. (24) adlı dört şüpheli Ümraniye Asayiş Büro Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Ümraniye İlçesi'nde meydana gelen başka bir "Nitelikli Yağma" olayının da faili oldukları tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.