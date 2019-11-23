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'den İstanbul ve birçok il için son dakika ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Kasım

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde İstanbul başta olmak üzere birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonunun gelişi ile beraber gerek ailesi gerekse arkadaşlarıyla plan yapacak olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini paylaşırken; Batı bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekti. Öyle ki, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için yağmur uyarısında bulunuldu. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını da istedi. Haberimizin detaylarından, 23 Kasım 2019 Cumartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 08:16
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Kasım

Hafta sonu plan yapmadan önce dikkat! Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu gelmesiyle beraber, dışarıda çeşitli planlar yapacak olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna cevap arıyor. Zira, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, bu soruya yanıt aranmasındaki en önemli neden olarak öne çıkıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği hava durumu değerlerini il il açıklarken; görülebilecek sağanak yağışlar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. MGM; İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağışın altını çizerken, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 23 KASIM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısını görüntüleyebilir, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü için il il sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Kasım
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