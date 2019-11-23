Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Kasım

Hafta sonu plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu gelmesiyle beraber, dışarıda çeşitli planlar yapacak olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna cevap arıyor. Zira, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, bu soruya yanıt aranmasındaki en önemli neden olarak öne çıkıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği hava durumu değerlerini il il açıklarken; görülebilecek sağanak yağışlar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. MGM; İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağışın altını çizerken, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 23 KASIM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısını görüntüleyebilir, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü için il il sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.