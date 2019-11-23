Öğretmenlerin adalet nöbeti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisinin 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, nisan ayında İnönü Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (17) ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu ve yakınları da izledi. Sanık F.Ç.'nin yaşının küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, basın mensupları ve sanık yakınları alınmadı. Duruşmayı izlemek için gelen çok sayıda öğretmen ve sendika temsilcisi, adliyenin önünde bekledi.







Savunmasında olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirten F.Ç, savunmasını şöyle sürdürdü: "Necmeddin Hoca'nın odasına girdim, oturdum. Bana izinsiz oturduğum için kızdı. Kolumdaki bilekliği aldı. Manevi değeri olduğunu söyleyip geri istedim. Okuldan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana kızarak koluma vurdu. Elinden tutunca kafama vurdu. Kendimden geçmiştim, ne yaptığımı bilmiyordum. Çantamdaki bıçağı ne zaman çıkardım, bıçağı Necmeddin Hoca'nın neresine nasıl sapladım, kaç kez sapladım, hiç hatırlamıyorum. Ben Necmeddin Hoca'nın öldüğünü hâkime ifade verirken öğrendim." Mahkeme heyeti, sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp raporu isteyip duruşmayı erteledi.

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