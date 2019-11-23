Oto hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyonla 6 kişilik oto hırsızlık şebekesi çökertildi. Operasyonda 22 çalıntı lüks otomobil ele geçirildi.

Lüks otomobillere yönelik çalıntı ihbarlarının artması üzerine harekete geçen İstanbul polisi, oto hırsızlarının çaldıkları milyonlarca liralık otomobilleri 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattığını tespit etti. Yapılan soruşturmada lüks araçları satın alan çetenin bu araçları İstanbul'da açtıkları 3 tamirhaneye götürdükleri belirlendi. Çetenin. tamirhanelerde çalıntı araçlara daha önce satın aldıkları hurda otomobillerin motor ve şase numaralarını taşıdıkları, ardından elektronik beyinleri sıfırlayarak sattıkları anlaşıldı. Şüphelilerin bazı olaylarda kiraladıkları otomobilleri de çalarak aynı işlemleri uyguladıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Kırklareli'de tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda lüks bir gece kulübünde badigardlık yapan çetenin elebaşı Ali K. (38) ile kardeşleri Adnan K. (37) ve Ayhan K. (40) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.







ÜNLÜ MANKENİN EŞİ DE VAR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski manken İpek Tanrıyar'ın geçtiğimiz nisan ayında evlendiği eşi Murat Evler'in de olduğu ileri sürüldü. Murat Evler'in çalınan araçların beyinlerini değiştirmek için elektronik destek sağladığı öğrenildi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, şüphelilerin çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirip sattığı 22 lüks otomobile de el koydu. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına çekilen araçlar gerçek sahiplerine teslim edilecek.

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