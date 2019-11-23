Sarıgül çifti gizlice boşandı

BUGÜN NELER OLDU

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş'ın kızı Fatoş Altınbaş Sarıgül'ün 11 yıllık evlilikleri sona erdi. İki kızları olan çiftin, bir ay önce gizlice gittikleri mahkemede tek celsede boşandığı ortaya çıktı. Boşanmayı Fatoş Altınbaş'ın istediği ve çiftin anlaşmalı olarak evliliklerini bitirdikleri ifade edildi. Sarıgül çiftinin fikir ve görüş ayrılıklarının getirdiği sorunlar nedeniyle bir süredir sorun yaşadıkları öne sürüldü.