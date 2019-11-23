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: 19 yaşındaki Güleda'nın öldürülmesine ilişkin şok rapor ortaya çıktı! "Şehri terk et deyip..."

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. Yürütülen Soruşturma kapsamında görevli polislerin ifadeleri alındı, ilk incelemenin ardından rapor hazırlandı. Hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele veren Güleda Cankel'in ölümünün ardından rapor hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Raporda, genç kızın ölümü ile sonuçlanan olayın perde arkasına ilişkin detaylar aktarılırken, şok bir ayrıntı günyüzüne çıktı. İşte, son dakika haberinin ve o raporun detayları...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 10:01
Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Güleda'nın öldürülmesine ilişkin şok rapor ortaya çıktı! Şehri terk et deyip...

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cankel'in Pehlivan tarafından katledilmesine ilişkin başlatılan ihmal soruşturmasının raporu tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sunulan raporda, Zafer Pehlivan'ın olaydan önce gerçekleşen tartışmada savcılık talimatıyla ifadesinin alındı ve yine savcı talimatıyla serbest bırakıldığı belirlenirken; şok detaylar da son dakika olarak günyüzüne çıktı.

RAPORDA ŞOK DETAYLAR

Rapora göre Zafer Pehlivan'ın, Güleda Cankel'i kaldığı apartın önünde darp etmesi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gitmesiyle başlayan süreçte yaşananlar soruşturma dosyasına harfi harfine yansıdı.

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Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Güleda'nın öldürülmesine ilişkin şok rapor ortaya çıktı! "Şehri terk et deyip..."
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