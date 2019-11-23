Son Dakika Haberi: 19 yaşındaki Güleda'nın öldürülmesine ilişkin şok rapor ortaya çıktı! "Şehri terk et deyip..."

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cankel'in Pehlivan tarafından katledilmesine ilişkin başlatılan ihmal soruşturmasının raporu tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sunulan raporda, Zafer Pehlivan'ın olaydan önce gerçekleşen tartışmada savcılık talimatıyla ifadesinin alındı ve yine savcı talimatıyla serbest bırakıldığı belirlenirken; şok detaylar da son dakika olarak günyüzüne çıktı.

RAPORDA ŞOK DETAYLAR

Rapora göre Zafer Pehlivan'ın, Güleda Cankel'i kaldığı apartın önünde darp etmesi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gitmesiyle başlayan süreçte yaşananlar soruşturma dosyasına harfi harfine yansıdı.