Son dakika haberi: Mersin’de korkunç olay! Katil kocanın ifadesinde kan donduran detay...

Mersin'in Tarsus ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Boşanmak üzere olduğu eşini vahşice katleden caninin mahkemede de yaptığı savunmanın detayları duyanların kanını dondurdu. Soğukkanlılıkla anlattığı vahşi cinayetin her bir satırı tüyler ürpertirken başta mahkeme başkanı olmak üzere duruşma salonunda bulunanlar duydukları şok sözler karşısında rahatsızlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 40 kadar kadın avukat da duruşmaya müdahil oldu. Eşini katleden adamın savunmasındaki o korkunç detay ise isyan ettirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…