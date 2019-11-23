Son dakika haberi: Şule Çet davasında skandal mektuplar! Cinayetin ardından böyle plan yapmışlar

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne yönelik görülen davadan son dakika haberi geldi. Ankara'da 23 yaşındaki Şule Çet'i bir plazanın 20. katından atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Çağatay Aksu'nun cezaevindeyken diğer tutuklu Berk Akand'a yazdığı mektupta, Çet'in ölümüne ilişkin "intihar süsü" verme planı yaptıkları ortaya çıktı. Sanıkların birbirlerine yazdığı mektuplar, Şulet Çet'in ölümünün ardından yaptıkları kan donduran planı ortaya koyarken bir başka tartışma konusuna da sebebiyet verdi.

ŞULE ÇET DAVASINDA SKANDAL MEKTUPLAR!

Mektuplardan bazıları dava dosyasına girerken, tutuklu olarak cezaevinde bulunan sanıkların nasıl mektup değiş tokuşu yaptığı merak konusu oldu. Çet ailesinin avukatı Onur Tatar ise, "Cezaevi idaresinin yeterince özenli olmadığı, aynı suçtan sanık iki kişinin birbirleriyle temasının yargılama boyunca devam ettiği görülmektedir" sözlerini kullandı.

İşte, skandal mektupların tamamı ve son dakika haberinin detayları;