Son Dakika haberi: Van'da korkutan deprem! Kandilli rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde yerin 10.61 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Alınan son dakika haberine göre çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar deprem sonrası panik yaşadı. İşte Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerine göre son dakika depremine ilişkin detaylar...