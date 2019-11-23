Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi hangi bölgelerde olacak?

Sular ne zaman gelecek? sorusuna, vatandaşlar arama motorundan yanıt arıyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilerken, 23 Kasım tarihli İSKİ su kesintisi yaşanan bölgeleri duyurdu. Bunun akabinde arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı kesintinin olacağını belirtti. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 23 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 23 KASIM İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 KASIM 2019

İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 09:16:41.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 11:40:59.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:14:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 09:14:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:19:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:32:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.