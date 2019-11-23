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? 23 Kasım İstanbul hangi bölgelerde olacak?

Ülkemizde yaşanan hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gün içinde su tüketmek isteyen vatandaşlar musluklarından akmayan suyu görünce programına bakıyor. Hal böyle olunca ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 23 Kasım Pazar günü İstanbul’un belirli ilçelerinde yaşanan kesintilerin saatleri belli oldu. belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı kesintilerin olacağını duyurdu. Peki Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım İSKİ olan bölgeler nereler?

Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 13:33
Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi hangi bölgelerde olacak?

Sular ne zaman gelecek? sorusuna, vatandaşlar arama motorundan yanıt arıyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilerken, 23 Kasım tarihli İSKİ su kesintisi yaşanan bölgeleri duyurdu. Bunun akabinde arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı kesintinin olacağını belirtti. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 23 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 23 KASIM İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 KASIM 2019

İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah- Büyükada
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-23 09:16:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-23 11:40:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Birlik Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:14:25.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-23 09:14:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:19:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-23 10:32:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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