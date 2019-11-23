Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi hangi bölgelerde olacak?

Sular ne zaman gelecek? sorusuna, vatandaşlar arama motorundan yanıt arıyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşanan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkilerken, 23 Kasım tarihli İSKİ su kesintisi yaşanan bölgeleri duyurdu. Bunun akabinde arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı kesintinin olacağını belirtti. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 23 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?
HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 KASIM 2019
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maden Mah- Büyükada
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-23 09:16:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-23 11:40:59.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Birlik Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-23 10:14:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kanarya Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-23 09:14:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-23 10:19:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yukarı Dudullu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-23 10:32:54.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.