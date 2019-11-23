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Tütün kaçakçılarına operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Tütün kaçakçılarına operasyon
İstanbul Polisi "Duman-8 Uygulaması" kapsamında kaçak sigara ve tütün satışının önlenmesine yönelik Kadıköy ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri'nce tespit edilen bazı şüpheli adreslere şok baskın düzenledi. Kadıköy'de 16 iş yerinde denetim yapıldı. Bin 400 dolu makaron, 18 bin 800 boş makaron, 63 kilo 400 gram açık kıyılmış tütün, 18 kilo 300 gram nargile tütünü, 69 paket elektronik sigara likidi ele geçirildi. Sancaktepe'de de beş iş yerinde yapılan denetimlerde 70 kilo 88 gram tütün, 44 paket nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen dört iş yeri Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi. 11 şüpheli ise gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Tütün kaçakçılarına operasyon
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