Çinli turist çifte hızla gelen otomobil çarptı

BUGÜN NELER OLDU

Fatih'teyolun karşısınageçmeye çalışırkenhızla gelenotomobilin çarptığıÇinli turistçift ağır yaralandı.Kaza, dünakşam saatlerindeKannedy CaddesiÇatladıkapı mevkisiSirkeci yönünde meydanageldi. Yolun karşısına geçmeyeçalışan Çin uyrukluWerfang Mao (66) ile HuangYuping (64)'e o sırada hızlagelen Taner Özden yönetimindekiotomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle havadataklalar attıktan sonrayolun kenarına savrulan çiftağır yaralandı. Kazayı görenvatandaşlar hemen yardımakoştu. Olay yerine gelensağlık ekipleri ilk müdahalelerininardından yaralılarıhastaneye kaldırdı. İki yaralınında hayati tehlikesininbulunduğu öğrenildi.