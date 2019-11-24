Çinli turist çifte hızla gelen otomobil çarptı

Fatih'te
yolun karşısına
geçmeye çalışırken
hızla gelen
otomobilin çarptığı
Çinli turist
çift ağır yaralandı.
Kaza, dün
akşam saatlerinde
Kannedy Caddesi
Çatladıkapı mevkisi
Sirkeci yönünde meydana
geldi. Yolun karşısına geçmeye
çalışan Çin uyruklu
Werfang Mao (66) ile Huang
Yuping (64)'e o sırada hızla
gelen Taner Özden yönetimindeki
otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havada
taklalar attıktan sonra
yolun kenarına savrulan çift
ağır yaralandı. Kazayı gören
vatandaşlar hemen yardıma
koştu. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin
ardından yaralıları
hastaneye kaldırdı. İki yaralının
da hayati tehlikesinin
bulunduğu öğrenildi.