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Çinli çifte hızla gelen otomobil çarptı

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Çinli turist çifte hızla gelen otomobil çarptı
Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kannedy Caddesi Çatladıkapı mevkisi Sirkeci yönünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Çin uyruklu Werfang Mao (66) ile Huang Yuping (64)'e o sırada hızla gelen Taner Özden yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yolun kenarına savrulan çift ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Çinli turist çifte hızla gelen otomobil çarptı
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