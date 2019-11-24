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'ta iki grup arasında çıkan silahlı kamerada

’ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çıktı. Çatışmada biri ağır 3 kişi yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 16:04
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Esenyurt Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, bir süre sonra yanlarında bulunan silahı çıkaran taraflar, çatışmaya başladı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, yaralılar ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, tarafların birinin Uber, diğer tarafın ise ticari taksi sahibi olduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada
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