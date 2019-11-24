Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Esenyurt Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, bir süre sonra yanlarında bulunan silahı çıkaran taraflar, çatışmaya başladı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı olaya karışan bazı şüpheliler lüks bir araçla olay yerinden kaçarken, yaralılar ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, tarafların birinin Uber, diğer tarafın ise ticari taksi sahibi olduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.