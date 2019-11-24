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Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade

İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu ile ilgili inanılmaz bir detay daha ortaya çıktı. Oturduğu evde olan kızını uyurken öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kurtulsun diye yaptığım" dediği öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 19:47
Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade

Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı öldüren emekli başkomiser baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Son dakika haberi: Fatih'te korkunç cinayet! Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü

"KURTULSUN DİYE YAPTIM"

Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi.

İstanbul Fatih'te emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade
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