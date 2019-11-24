Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade

Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı öldüren emekli başkomiser baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

"KURTULSUN DİYE YAPTIM"

Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi.

İstanbul Fatih'te emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.