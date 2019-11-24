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Her yerde aranıyordu! suç makinesini yakaladı

Ümraniye ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri bir otoparkta görevli olan kişiye kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin başkasının kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrası hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydının olduğu ve “hırsızlık”, “mala zarar verme” ve “silahla nitelikli yağma” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Taner K.’nın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira para cezasının olduğu belirlendi.

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 14:05
Her yerde aranıyordu! Gece Kartalları suç makinesini yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak anılan Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevlileri Ümraniye ilçesinde çalışmalar yaptı.

BAŞKASININ KİMLİĞİNİ KULLANDI
Bekçi görevlilerinin Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde dün saat 19.20 sularında yaptığı çalışmada, bir otoparkta faaliyet gösteren Taner K. (30) isimli kişinin bir yakınına ait kimlik bilgilerini kullandığı ve aranması olduğu tespit edildi.

ÜÇ AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
Şüpheli şahsın ikametgâhına gidildiğinde bekçi görevlilerine kendisini Özkan olarak tanıtan Taner K. gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonrası hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "silahla nitelikli yağma" suçlarından kaydı olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli Taner K.'nın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira para cezasının olduğu belirlendi.

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