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Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! dahil birçok ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika raporunda, da dahil olmak üzere pek çok il için sağanak yağışın altını çizdi. Kış mevsiminin başlamasına sayılı günler kala Kasım ayının son gününü dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşlar, “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü, her gün illere göre hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Söz konusu rapordan il il hava durumu bilgisine ulaşan vatandaşlar, günlük planlarını bu rapora göre yapabiliyor. 24 Kasım 2019 Pazar hava durumu raporunu paylaşan MGM, raporda İstanbul’un kuzeybatı çevrelerinde öğleden sonra, İzmir’de gece saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak yağış, Ankara’da ise sabahın ilk saatlerinde yağış beklendiğinin altını çizdi.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 12:41
Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Kasım Pazar günü için paylaştığı raporuna göre bazı şehirlerde bugünün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin dışına çıkması beklenmezken MGM, bazı şehirlerde sağanak yağışın etkili olacağının altını çizdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son dakika sağanak yağış uyarısı, vatandaşların "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu yoğun olarak araştırmasına sebep olurken MGM; ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. İşte il il son dakika hava durumu bilgisi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve 'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu tahminleri;

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Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor
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