Rabia Naz’ın tırnağından babasının DNA’sı çıktı

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Giresun'daşüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın otopsisinde, sol el tırnağındaki erkek DNA'sının baba Şaban Vatan ve kardeşi Yaşar Mert Vatan'a ait olduğu ortaya çıktı. Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi raporunda, hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'ın sol el tırnağında bir erkeğe ait DNA tespit edilmiş olayın basına yansıması sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım'da yazılı açıklama yapılmıştı. Başsavcılık açıklamasında, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır" denilmesinin ardından baba Şaban Vatan, oğlu Yaşar Mert Vatan ve eşi Atika Vatan'dan DNA örneği alınması için başvurmuş ve DNA örneği vermişti. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 20 Kasım 2019 tarihli raporda, "Rabia Naz Vatan'ın sol el 1 adet tırnak örneğinden elde edilen karışık otozomal DNA profilinin, Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan'a ait otozomal DNA profillerini birlikte içerdiği, ancak Atika Vatan'a ait DNA profilini ise içermediği tespit edildi" denildi. Raporda Rabia Naz'a ait yelekten alınan DNA profilinin Yaşar Mert Vatan'a ait DNA profili içerdiği belirtildi.