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“Sen varsan şiddete yer yok!”

Furkan KARA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019
“Sen varsan şiddete yer yok!”
KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında hazırladığı kamu spotuyla "Sen Varsan Şiddete Yer Yok!" mesajı verirken, sürdürdüğü farkındalık çalışmalarını da sahaya taşıdı. Dernek, ülke genelinde 47 il merkezinde ve İstanbul'da altı noktada kurduğu stantla, herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı. KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için yargının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların, her bir ferdin aynı tutarlılıkla hareket etmesine ihtiyacımız var" dedi.
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“Sen varsan şiddete yer yok!”
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