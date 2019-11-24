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Son dakika: 'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti

'deki yangında son dakika gelişmesi... Başakşehir'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti. 2 kız kardeşin evde yalnız oldukları öğrenildi. Yaşamını kaybedenlerin Suriyeli oldukları belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 15:55
Son dakika: Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti

Yangın saat 10.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı öğrenilen yangında bodrum katı bir anda duman sardı. Binadan çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde 16 yaşındaki ablanın bebeğe sarılmış olarak hareketsiz halde yattığını gördü.

EVDE YALNIZLARDI

Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Evisla Halil ve Rusia Halil'in hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Evde hayatını kardeşlerin o binada bulunan akrabalarına ziyarete geldikleri, evde bulunanların alışverişe çıktığı için 2 kız kardeşin evde yalnız olduğu öğrenildi.

İki kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından polis sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içinde uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde hayatını kaybeden kardeşleri ailelerinden bilgi topladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kapının önüne getirilen cenaze arabasıyla iki kardeşin cenazeleri araca yüklendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin çıkarılması esnasında bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bayılan iki kız kardeşin annesi de 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye götürüldü.

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Son dakika: Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti
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