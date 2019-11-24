Son dakika haberi: 8 günlükken ölen bebek ile ilgili korkunç detay! 26 yıl sonra itiraf geldi!

8 günlükken ölen Fatoş bebek ile ilgili ortaya atılan son dakika itirafı 26 yıl sonra geldi. Antalya'nın Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde yaşandığı öne sürülen olayda korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. 1992 yılında kaçarak evlenen A.Ş ve Z.G 7 Şubat 1993 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fatoş ismi verilen bebek 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. O dönemde ölümü normal olarak görülen bebek ile ilgili 26 yıl sonra ortaya atılan son dakika iddiaları ise ortalığı karıştırdı.

İşte ayrıntılar…