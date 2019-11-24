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haberi: 8 günlükken ölen bebek ile ilgili korkunç detay! 26 yıl sonra itiraf geldi!

'nın ilçesinde henüz 8 günlükken ölen bebek ile ilgili 26 yıl sonra gelen itirafı gündeme oturdu. Bebeğin öldürüldüğü öne sürülürken jandarmaya başvuran Fatoş bebeğin halası A.A. bebeğin, annesi ve o dönem kaçarak evlendiği ağabeyi A.Ş. tarafından zehirlendiğini, sonrasında ise poşetle boğulduğunu öne sürdü. Konu ile ilgili 26 yıl sonra gelen son dakika detayları ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 15:13
Son dakika haberi: 8 günlükken ölen bebek ile ilgili korkunç detay! 26 yıl sonra itiraf geldi!

8 günlükken ölen bebek ile ilgili ortaya atılan itirafı 26 yıl sonra geldi. 'nın 'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde yaşandığı öne sürülen olayda korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. 1992 yılında kaçarak evlenen A.Ş ve Z.G 7 Şubat 1993 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fatoş ismi verilen bebek 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. O dönemde ölümü normal olarak görülen bebek ile ilgili 26 yıl sonra ortaya atılan son dakika iddiaları ise ortalığı karıştırdı.

İşte ayrıntılar…

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Son dakika haberi: 8 günlükken ölen bebek ile ilgili korkunç detay! 26 yıl sonra itiraf geldi!
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